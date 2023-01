Tennis, gli esiti del Rodeo maschile al Venice Sporting Center

Al Venice Sporting Center, con gestione polisportiva Bissuola a Mestre (zona Favorita Via dei Mille), buona affluenza per il Rodeo di 4^ categoria maschile Fitp. Erano 22 i giocatori agli ordini di Federico Pollini e la supervisione di Riccardo Sacco. L’ha spuntata il giocatore di casa Mirco Savio dopo un’ora e mezza di gioco sul tennista del Davis Claudio De Luca.

Cinque le gare effettuate da Savio con altrettante vittorie, quattro per il finalista che ha ceduto nell’ultimo incontro al terzo set per 7/10. Entrambi due outsider per questa kermesse che li ha visti eliminare i favoriti del seeding. Terzi posti per il giovane Lorenzo Marchiante dello Sporting di Mestre e per Pietro Capuzzo del Conselve. Ottimo debutto stagionale per i non classificati: Simone Cominato del Brenta Sport e Alberto Campaci del Conselve.

I prossimi appuntamenti