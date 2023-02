Tennis, gli esiti del trofeo "Ai Progetti"

Rodeo alla Canottieri di San Giuliano di 3ª categoria, trofeo "Ai Progetti" con 40 giocatori agli ordini di Costantino Zorico. Nel maschile il vicentino Andrea Albiero si è imposto in due set sull’under 16 trevigiano Lorenzo Maria Archenti. Terzi posti per il forlivese Alessandro Galassi e per il trentino Leonid Pelipei.

Molti gli exploit dalle retrovie. Con quattro vittorie l’under 18 del Tc Mestre Alessandro Zecchini, con tre l’under 16 del Brugnera Pietro Marchesin e il giocatore di casa Tommaso Boschiero. Nel femminile su tutte l’under 16 patavina Sabrina Ostasa in due set tirati sulla trevigiana Matilde Dall’Antonia. Terze la trevigiana Sara Bianchini e l’under 18 del Tc Venezia Carlotta Donaggio.

