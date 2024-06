Europei di Atletica, Federica Botter manca la finale

Delusione agli Europei di atletica in corso a Roma per Federica Botter, una delle due atlete italiane originarie del veneziano in gara, che questa mattina è scesa in pista per le qualificazioni nel lancio del giavellotto.

La 23enne di Portogruaro (affiliata all'atletica Brugnera Friulintagli) arrivava in gara con un personale di 57,81 metri - la quarta prestazione italiana di sempre - e una netta crescita nell'ultimo anno, trascorso ad allenarsi negli Stati Uniti, al campus Ucla. Una misura che comunque non sarebbe stata sufficiente ad accedere alla finale.

La gara, che si presentava quindi in salita, non è andata come l'atleta portogruarese avrebbe sperato: il primo lancio è stato di 51.01, il secondo, eseguito male, viene annullato dalla stessa giavellottista, il terzo vale 52.99 metri. Non abbastanza, con Botter visibilmente contrariata.

Domani la staffetta 4x400 femminile con la velocista di Quarto d'Altino Rebecca Borga. Per Botter l'appuntamento è a Parigi, per provare ancora una volta a superarsi.