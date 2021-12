Fioretto: le veneziane Cipressa e Favaretto vincono la prova a squadre di Coppa del Mondo

Il weekend di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Saint Maur regala all'Italia un altro successo. Dopo la vittoria di sabato di Alice Volpi nella prova individuale e il terzo posto di Francesca Palumbo, ieri l'Italia ha trionfato nella gara a squadre. Il Ct, Stefano Cerioni, per questo esordio internazionale ha scelto di schierare una formazione inedita composta dalle due protagoniste della gara a squadre di Tokyo 2020 Alice Volpi ed Erica Cipressa e, insieme a loro, ha dato spazio anche a Camilla Mancini e a Martina Favaretto.

Per Erica Cipressa, atleta in forza alle Fiamme Oro e allieva della maestra Federica Berton a Scherma Mogliano, si tratta di una conferma dopo l’esordio con medaglia alle Olimpiadi di Tokyo, mentre per Martina Favaretto, noalese classe 2001, anche lei atleta della Fiamme Oro e allenata dall’olimpionico Mauro Numa all’Antoniana Scherma di Padova, è il primo passo nella categoria Senior dopo una carriera Under20 da predestinata.

L’Italia ha iniziato il suo percorso nel tabellone dei 16 con la vittoria netta contro Singapore 45-12, poi ai quarti le azzurre hanno incontrato la Cina e, dopo un match combattuto fino alla fine, hanno avuto la meglio col punteggio di 44-41. Questo risultato ha spalancato loro le porte della semifinale, dove ad aspettarle è stato il Canada, sconfitto 45-37. In finale l’Italia ha trovato il Giappone, che in precedenza aveva battuto 31-26 la Russia: l'assalto si è concluso sul punteggio di 43-40 in favore delle italiane, che hanno così fatto risuonare per la seconda volta in due giorni l'inno di Mameli a Saint Maur.