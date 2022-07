Festeggiamenti al tennis club di Mestre

Tennis Club Mestre festeggia il titolo regionale under 12 ottenuto dalle sorelle Zema, Noelle e Virginia. Nell’under 14 il successo di Maria Vittoria Franzoi nel giovanile di Mogliano. Sempre a Mogliano vittoria nell’under 12 di Cecilia Sacchetto del Green Garden.

A Camponogara il torneo Gobbo impianti è di Andrea Bellotto. Il giocatore del Chioggia ha regolato in finale il giocatore del Silea Igor Rossi. Erano una cinquantina i tennisti in gara agli ordini di Bruno Ballin coordinati da Alessandra Gislon. Terzi posti per l’under 16 del Mirano Giovanni Mariutto e per il veterano della Canottieri di Mestre Luca Berton.

A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione dal 9/7 al 23/7 3^ maschile e femminile. Soni 66 i giocatori che calcano i rossi di Via Venier a Caorle sotto la direzione di Tiziano Nocentini. Quattro le gare odierne dall ore 19.00. Alla Canottieri Mestre torneo Giovanile dai 12 ai 16 anni dal fino al 25/7. Saranno 96 i giovani in competizione diretti da Roberto Agostini con la supervisione di Costantino Zorico. Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano che si terrà dal 16 al 31/7. Iscrizioni chiuse con 95 partecipanti.

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti con 56 contendenti. All’Arca 974 di Spinea dal 16 al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti. A Portogruaro dal 21 al 31 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin. A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 Luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.