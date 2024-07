Tennis: le finali regionali "parlano" veneziano

Tennis: le finals giovanili svoltesi a Verona hanno premiato il lavoro certosino della Venice Academy del Green Garden. Primo posto nell’under 14 femminile e secondo nell’under 16 femminile. Quarto posto per il Tc Mestre di Misto under 10. In palio c’era il pass per il macroarea e la Coppa Bertagna.

Per i vincitori oltre allo scudetto regionale, la possibilità di misurarsi con i migliori di: Bolzano-Trento e Friuli Venezia Giulia. Il punteggio complessivo delle vittorie e dei piazzamenti dei team convenuti nel veronese ha fatto assegnare la Coppa Bertagna al Plebiscito di Padova.

Questa la classifica finale della kermesse: Under 10 misto: St Bassano; Tc Padova; Tc Schio; Tc Mestre. Nel maschile. Under 12: At Villafranca; Gam Negrar; St Bassano; Cs Plebiscito. Under 14 maschile: Cs Plebiscito; Ct Scaligero; St Bassano; Tennis Comunali Vicenza. Under 16: At Verona; Eurosporting Treviso; Gam Vr; Tennis Comunali Vicenza. Per il femminile. Under 12: Tennis Comunali Vicenza; Canottieri Padova; Cs Plebiscito; Ct Rovigo. Under 14: Green Garden; Ct Cerea; Ct Sovizzo, Cs Plebiscito. Under 16: Cs Plebiscito; Green Garden, Tennis San Giovanni Lupatoto; Guizza Plus Center.

Al Brenta Sport di Vigonovo si è concluso il Torneo di 4ª categoria maschile con 74 giocatori coordinato da Armando e Daniel Giantin. La vittoria ha arriso a Marco Zanon della Canottieri Murano che in due set ha messo in seconda posizione il giocatore di casa Alessandro Baruzzo. Bronzi per Tommaso Dal Fiore altro home player e per l’under 18 del Dolo Emanuele Federico.