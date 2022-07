Finali di Santa Maria di Sala e tornei in atto nel veneziano

A Santa Maria di Sala 39^ Coppa Memorial Baldi-Toniato, torneo maschile e femminile di 3^ categoria, ci sono le finali. Direzione di Maria Doschinescu e supervisione di Giovanni Napolano. Le gare di Domenica 3 Luglio, vedono la finale femminile 17.30 e a seguire quella maschile. Di fronte l’under 16 del Green Garden Beatrice Pelosin con Elisa Borsato, trevigiana del Volpago.

In semifinale hanno estromesso rispettivamente Federica Vinci, risultato 6/2 6/1 un po’ bugiardo vista la lunga gara giocata e stessa battaglia per Borsato-Stocco durata 3 set. Nel maschile a seguire ci sarà la gara tra la sorpresa del seeding Lorenzo Bellon under 16 del Mirano ed il maestro di casa Nicola Favata.

A Fossalta di Portogruaro c’è la 6^ Edizione del Memorial Luca d’Orologio, maschile e femminile di 3^ categoria con 124 contendenti coordinati da Rinaldo Tassile. Undici le gare in programma a partire dalle ore 09. Al Tc Venezia torneo maschile e femminile di terza

categoria diretto da Paolo Lazzari e coordinato da Matteo Rossetto. A Mirano dal 2/7 al 10/7 torneo di 4^ maschile e femminile con 150 contendenti. Conduce Adriano Toniolo supervisione di Costantino Zorico. A Portogruaro è iniziato il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 74 iscritti, coordinati da Rinaldo Tassile.

A Camponogara sono in 42 a contendersi il Trofeo Gobbo. Draw azzurro sotto la direzione di Bruno Ballin ed Alessandra Gislon.

Al Tc Dolo Trofeo Crown Open Femminile che inizierà il 9 Luglio. Iscrizioni che si chiuderanno il 7 Luglio ore 12 per le giocatrici di 3^ categoria. A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione dal 9/7 al 23/7 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/7 fino ai 3.5. Alla Canottieri Mestre torneo Giovanile dai 12 ai 16 anni dal 16 al 25/7. Iscrizioni entro il 14 ore 12. Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano che si terrà dal 16 al 31/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 fino

ai 3.5. All’Arca 974 di Spinea dal 16 al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci.

Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7.