Nello scorso weekend concluse le finali regionali tennis veterani

Le finals dei veterani svoltesi allo Sporting Life Center di Vacil di Breda (Treviso) hanno visto la presenza di ben 6 formazioni veneziane su 14 totali venete. Ad aver conquistato gli scudetti regionali sono state le formazioni dell’over 50 maschile con il team della società Ca’ Del Moro ed il Brenta Sport di Vigonovo nell’over 50 femminile.

Le altre compagini, Fossalta di Portogruaro maschile over 55, Ca’ Del Moro over 60, Canottieri Mestre e Santa Maria di Sala femmnile, hanno conquistato un ottimo secondo posto.

Gli Assoluti del Veneto in svolgimento al Green Garden di via Asseggiano segnano un record: quello del rinvio per pioggia di quasi una settimana. Dovevano concludersi il 9 giugno, ma l’ultima gara senza pioggia è stata disputata lunedì 10. Poi i continui temporali hanno insistito per tutta la settimana. Domani alle 15.30 sono programmate le semifinali maschili, sabato pomeriggio tutte le finali.

Tornei con iscrizioni aperte

A Porto Santa Margherita dal 15 al 29 giugno torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/6.

A Mirano c’è la 54^ edizione del Memoria Beppino Bovo competizione per giovani dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 giugno.

A Fossalta di Portogruaro dal 28 giugno al 14 luglio 8° Memorial Luca D’Orologio torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/6.