A Venezia la tennista svizzera Francesca Saroli, neo campionesa Itf

Un lustro di amicizia tennistica, nata al Lido con Federico Bizzarrini, darà la possibilità al tennis veneziano di vedere in campo una campionessa internazionale. Stiamo parlando di Francesca Saroli, 15enne n° 3 Svizzera e 780 Itf che ha appena conquistato il suo primo titolo Itf in Kuwait, sia in singolo che in doppio.

Bizzarrini la conosce dall’età di 10 anni, quando arrivava come turista dagli States e giocava nei rossi dell’Excelsior. Saroli, in considerazione di questa amicizia, ha accettato di vestire la maglia del Tc Venezia. Il tennis veneziano, non solo quello della D2, potrà quindi contare su un’altra giocatrice di seconda categoria, che le è stata assegnata col grado 2.7 (anche se, a detta del tecnico veneziano, vale molto di più). Le altre giocatrici di 2^ si trovano tutte presso il Green Garden: nella sua fucina, la Venice Tennis Academy, sta crescendo sempre di più il livello di gioco, sia nel femminile che nel maschile.

Prossimi tornei