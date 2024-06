Calcio a 5: il Futsal Bissuola 1987 è campione d'Italia

Venezia orgoglio del Calcio a 5: lo scudetto Under 15 torna in Veneto dopo 12 anni, e a riportarlo è il Futsal Bissuola 1987, società storica del capoluogo di provincia.

Un percorso incredibile che parte da lontano quello dei ragazzi guidati da mister Diego Visentini, che da agosto lavorano sodo sotto gli occhi attenti di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, e che ha visto i giovani "Snakes" conquistare il titolo regionale, vincere la difficile fase interregionale e cucirsi il tricolore al petto da imbattuti.

Nel weekend si sono giocate al Palarossini di Ancona le Final Four Scudetto, che hanno visto i gialloblù superare in semifinale per 4-0 i campioni sardi del Monastir 1983, mentre nella finalissima avere la meglio per 3-2 sui fortissimi pugliesi dell'Itria Football Club e conquistare lo scudetto alzando al cielo la coppa di campioni d'Italia.

Un risultato assolutamente prestigioso per la Polisportiva Bissuola del presidente Roberto De Giovanni, frutto del grande lavoro e dell'attenzione a 360 gradi che la società ha sempre avuto e continua ad avere per giovani, dai "piccoli amici" in poi, grazie a tutti i tecnici coordinati dal direttore tecnico Nicola Paglianti.

Di seguito i ragazzi campioni d'Italia Under 15 2023-24. Portieri: Stefano Semenzato (2009) e Mattia Bonamore (2010). Giocatori di movimento: Alessandro Jeong (2009 capitano), tutti gli altre classe 2009: Rocco Manente (vice capitano), Sammy Topan, Giulio Bettiolo, Giorgio Boscolo, Luca Scaramuzza, Gianluca Tavella, Niccolò Da Lio, Davide Checchin, Alessandro Fenzo, Andrea Doro; 2010 Federico Preve, Danilo Palma, Matteo Pianura; classe 2011: Leonardo Jeong, Christian Piva, Alessandro Rubrini, Samuele Da Lio, Alex Borelli e Tommaso Rossi.

Staff: responsabile di sezione Alessandro Miani; allenatore: Diego Visentini; vice allenatore: Lorenzo Barbieri; preparatore portieri: Federico Regini; preparatore atletico: Lisa Cecchinato. Dirigenti accompagnatori: Roberta Casetta, Federico Bonamore, Fabio Tavella, Marco Memo, Franco Sacchetto. Direttore tecnico: Nicola Paglianti.