Giro d'Italia, Dainese vince in volata a Caorle: battuti al fotofinish Milan e Matthews

Il Giro arriva a Caorle: partenza da Pergine Valsugana in Trentino per 197 chilometri adatti ai velocisti o qualche fuga da lontano: la classica tappa intermedia prima dei tapponi dolomitici. Ieri nel frattempo l'arrivo sul Monte Bondone ha cambiato la classifica generale: primo il portoghese Joao Almeida che vince la volata corta con il gallese Geraint Thomas, il quale però conquista la maglia rosa grazie ai 25 secondi guadagnati su Primoz Roglic. Lo sloveno infatti perde terreno nella salita finale e arriva terzo, scivolando al medesimo posto nella graduatoria generale.

Il super favorito di giornata è il nostro Jonathan Milan, seguit da Derek Gee e dal tedesco Pascal Ackermann che pur sembrando fuori dai giochi per la maglia ciclamino potrebbe potersi togliere una delle ultime soddisfazioni al Giro. Giornata importante anche per Mark Cavendish che potrebbe togliersi una delle ultime soddisfazioni della sua fantastica carriera.

Parte da lontanissimo, dopo circa 30 chilometri, una fuga a quattro che tuttavia raggiunge al massimo tre minuti di vantaggio, sempre ben ben guardata dal gruppo generale. Il gruppetto è composto da Thomas Champion, Senne Leysen, Diego Pablo Sevilla Lopez e Charlie Quarterman, con il passare dei chiilometri il vantaggio oscilla tra i due minuti e il minuto e mezzo. Arrivando verso Caorle il vantaggio continua a scendere progressivamente finchè i fuggitivi vengono ripresi all'altezza di Cortellazzo. L'ultimo ad arrendersi è il belga Leysen che tiene qualche manciata di secondi fino a cinque chilometri dall'arrivo.

La volata parte lunghissima dagli 800 metri: la spunta a sorpresa Alberto Dainese per una questione di millimetri sul favorito Jonathan Milan e sull'australiano Michael Matthews.

Tutto facile oggi per la maglia rosa: Geraint Thomas è stato sempre nella parte alta del gruppo per non rischiare incidenti e ha controllato la situazione. Domani la carovana del Giro si sposterà a Oderzo: il percorso ritornerà a salire e porterà i ciclisti a Forno di Zoldo.