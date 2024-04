Tennis, Green Garden maschile unica squadra veneziana nel campionato nazionale

Iniziato il campionato di serie B di tennis. Il Green Garden, unico team veneziano nella serie nazionale a squadre, coglie un buon pareggio a Trento. Sui veloci playit di via Fersina, contro l’Ata Battisti, la squadra maschile di coach Arena rimonta e riesce a tenere il passo dei trentini.

Risultati e classifica della serie B2 gir.2. Prima giornata di 7: Ata Battisti-Green Garden 3/3, Palladio 98-Canottieri Ticino 3/3, Sandrigo-Levico 4/2, riposava Ct Trento. Classifica: Sandrigo (Vi) p.2; Green Garden (Ve), Ata Battisti (Tn), Canottieri Ticino (Pv) e Palladio 98 (Vi) p.1; Levico Terme (Tn) e Ct Trento p.0. Prossima giornata, 5 maggio, Green Garden-Palladio ‘98, Levico Terme-Ata Battisti e Ct Trento-Sandrigo. Riposa Canottieri Ticino (Pv).

Il tabellino della gara: Matteo Fondriest 2.4 (T) Francesco Rastelli 2.4 (G) 6/3 6/2; Davide Ferrarolli 2.4 (T) Marco Rampazzo (G) 2.5 6/4 6/2; Leonardo Penasa 2.4 (T) Jeremy Henry Gschwndtner 2.3 (G) 2/6 0/6; Cristian Cauzzi 2.6 (T) Lukas Jastraunig (G) 5/7 4/6. Fondriest e Ferrarolli-Orsoni e Rastelli 7/6 6/2; Penasa e Cauzzi-Jastraunig e Gschwendtner 3/6 1/6. Per i playoff e playout della serie C, domenica 5 maggio ore 10.

Playoff. Femminile: Green Garden-Cerea la vincente, domenica 19, contro la vincente Villafranca-At Verona. Perdenti si fermano in C 2025. Maschile: Park Tennis Villorba-Tc Ca’ del Moro la vincente andrà allo scontro diretto con sorteggio a/r con un’altra vincente di altra regione. La perdente di questa gara secca permane nella C 2025. Playout maschile gara secca: Tc Mestre-Sporting Magi Ponte della Priula. La vincente permane in serie C 2025, la perdente D1 2025.