La squadra femminile del Green Garden promossa in serie C

Con una splendida prestazione ad Albarella la squadra femminile del Green Garden allenata da Omar Camporese è stata promossa in serie C

Ottima affermazione della squadra femminile del Green Garden che ad Albarella si è laureata Campione Regionale D1 conquistando anche la promozione alla Serie C che mancava da un po' di anni al Circolo mestrino. Il Team lagunare femminile formato da ben nove atlete: Vittoria Pastorello, Anais Negrail 3.2, Benedetta Badioli 3.3, Laura Dragone 3.3, Giorgia Spolaor 3.3, Beatrice Pelosin 3.3, Celeste Zodo 3.4, Elisa Turco 3.5 e Davidoff Sofia 3.5. allenate dallo Staff Tecnico della Venice Tennis Academy diretta da Omar Camporese ed Alessandro Arena, e capitanate da Massimo Dragone ed il Maestro Matteo Pasqual hanno raggiunto questo importante risultato dopo una lunga cavalcata iniziata a maggio con i gironi eliminatori.

Il percorso

Gironi che le tenniste del Green Garde hanno interpretato al meglio mostrando il loro talento.

Le ragazze di Camporese hanno messo in fila il T.C. Brenta Sport per 4-0, il T.C. Breganze ed il C.S. Plebiscito con lo stesso risultato. Nella fase successiva il Tabellone Regionale ad eliminazione diretta, il Green Garden ha dapprima superato il T.C. Sedico con il risultato di 4-0, poi il T.C. Brenta Sport, con formula di andata e ritorno vincendo la prima 4-0 ed il ritorno 2-2, qualificandosi così per la finale di Albarella contro la quotata formazione del T.C. Padova, vinta dalle atlete del Green Garden con il risultato di 3-1.

La gara

Il primo singolare vinto da Vittoria Pastorello 63 63 su Elena Manzoni, il secondo perso da Beatrice Pelosin 26 57 da Francesca Tasinato, il terzo vinto da Giorgia Spolaor 62 61 su Matilde Tognon e infine il doppio vinto dalla coppia Pastorello/Negrail 61 63 su Cavasin/Tognon. Per l'occasione ad Albarella sono intervenuti alle premiazioni anche i vertici della FIT, con il Vicepresidente Nazionale Gianni Milan e il Presidente Regionale Mariano Scotton

La dedica

Commosso il ringraziamente delle ragazze al momento della proclamazione: «Dedichiamo la conquista del Titolo Regionale e la promozione in Serie C, al fondatore e Presidente del Green Garden, Fabio Sapori storico Dirigente Nazionale che ci ha sempre spronato ad andare sempre più forte.

Questa promozione è dedicata a lui».