La squadra maschile del Green Garden promossa nella serie C di padel

Sabato 24 giugno nell’incontro ad eliminazione diretta contro i rodigini dell’Hub 12 della serie D la squadra maschile del Green Garden ha vinto per 3-0 e ha conquistato la serie C.

La squadra, dopo aver terminato da imbattuta e prima solitaria il girone che comprendeva avversari provenienti da Vicenza, Padova e Verona, si è guadagnata il diritto di disputare il tabellone a eliminazione diretta proprio contro Occhiobello, che ha terminato seconda il suo girone di qualificazione.

Per la prima volta una squadra della provincia di Venezia viene promossa in serie C nel padel, testimoniando il fatto che il Green Garden è un autentico punto di riferimento nel settore, non solo nel tennis. Il club vanta 6 campi da padel e più di 400 tesserati.

Ora, con la promozione già acquisita, la squadra proverà ad avanzare nel tabellone già dal prossimo sabato con i quarti di finale per il titolo Veneto. I componenti del team: Andrea Migliorini, Tommaso Vio, Cristiano Costantini Sapori (capitano), Edoardo Delantone, Marco Vio, Stefano Maccarrone, Filippo Svander, Isacco Pesce, Lorenzo Padoan, Matteo Gridelli. Marco Passaretti e Minighini Enea.