Tennis: Green Garden, dopo gli immeritati playout confermata la B2

Campionati a squadre di vertice dei team veneziani: Green Garden in B2 per il 2025. Dopo il girone di ferro che li ha visti andare ai playout, nonostante una sola sconfitta, una vittoria e 4 pareggi i giocatori mestrini di via Asseggiano in trasferta Milano Domenica 23 hanno rifilato un cappotto allo Junior. In casa domenica 30 giugno bastava un solo punto per riconfermare la B2 2025, e così è stato.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nei Playoff di serie C, il Ca’ del Moro dopo l’ottima prova al Lido di domenica 23 giugno, con un pareggio 3-3, non ha avuto il sostegno dei suoi outsider nella partita di ritorno con la Canottieri Baldesio. Sogno infranto quello di tornare nel campionato nazionale cadetto.