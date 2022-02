Cappotto al Green garden Village per i tennisti casa alla tappa Provinciale del Bnl

Al Green Garden in palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito pre-qualificazioni del Foro Italico. Kermesse diretta da Fabio Sapori con un centinaio di tennisti dove si è avvalso della collaborazione di Luana Luise e la supervisione di Matteo Rossetto.

Risultati

Nel maschile tutto come da pronostico, i favoriti approdati alla finale, hanno dato spettacolo. Matteo Pasqual si è aggiudicato il titolo su Matteo Tonicello dello Sporting in due set. Partita durata soltanto nel primo set chiuso per 7/5, poi il maestro di casa affezionato ai Fabergè ne confezionava uno anche per Tonicello. Al terzo posto assoluto il giovane Lorenzo Di Giusto, al quarto Marco Zanon dell’Arca 974 di Spinea. Nel femminile è un’affare tra compagne di allenamenti. L’under 16 Margherita Moretti e l’under 18 Maya Pitteri andato in favore della più giovane che a quanto si è visto in campo si è dimostarta più determinata. Punteggio inquivocabile quello di 6/2 6/0 col quale ha ribadito che la stagione 2022 sarà della Moretti nonostante il ranking da

4.2. Terze Anna Cella e Margherita Buscato. E proprio le terze classificate nel singolo, assieme, si sono aggiudicate il torneo di doppio vincendolo per 6/1 6/0 sul duo De Faveri-Tono. Nel doppio maschile al primo posto Smerghetto-Pasqual ed al secondo Mihalich-Silvestri. Tutti quindi andranno a rappresentare il movimento tennistico veneziano alle finali regionali. Nel maschile saranno ospiti del Plebiscito a Padova, nel femminile dell’At Verona della città scaligera. Entreranno nel draw di terza categoria assieme a tutti gli altri finalisti e qualche terzo posto, per poter accedere poi in caso di vittoria in quello di seconda, e perché no potrebbero anche aggiudicarsi il main draw.

Programma

Torneo lungo quello regionale che inizierà dal 19/3 al 08/04 e porta in dote 10.000 euro il singolare, 3.000 il doppio e per i migliori di 3^ categoria 880 euro. Domenica 27 giornate di gare al Davis di Via Bixio a Mestre con il Rodeo Open maschile e femminile. E’

diretto da Stefano Pitteri con la supervisione di Simone Zucchetti. Presso il Tc Mestre di Via Olimpia grazie anche nella pausa scolastica, scenderanno in campo 156 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, diretti da Filippo Moggian-Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo. Competizione che terminerà il 06/3. Dal 04 al 06 Marzo a Portogruaro torneo di doppio maschile per i soli giocatori di 2^ categoria, iscrizioni che scadono alle ore 12 del 2 Marzo. Competizione altamente spettacolare con 1.000 € di montepremi, che potrà essere osservata dalla capienti tribune del Club. Dirige Rinaldo Tassile.