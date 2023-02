Fioretto, la veneziana Greta Collini è argento europeo under 17

La fiorettista veneziana Greta Collini ha vinto la medaglia d’argento ai campionati europei cadetti e giovani, iniziati lunedì con tre gare Under 17, a Tallinn in Estonia. L’atleta del DLF Venezia è stata sconfitta nel match che assegnava il titolo continentale da un’altra azzurra, Vittoria Pinna, per 15-13.

La giornata di gare di Collini

La prestazione di Collini è stata caratterizzata da una grande tenuta mentale nei tanti match a eliminazione diretta vissuti sul filo dell'equilibrio e conquistati solo nelle fasi finali. La gara della lagunare è iniziata al mattino, con un girone da 5 vittorie e 1 sconfitta, buono per la decima piazza nel seeding dell’eliminazione diretta.

Regolata la serba Mila Zoric (15-4) nel primo incontro, la fiorettista ha avuto poi la meglio sull’ucraina Milana Stepovyk (15-9) nel tabellone delle 32. Degno di una sceneggiatura il match degli ottavi, che l’ha vista contrapposta ad Amelie Tsang. L’inglese ha condotto dall'inizio, arrivando ad avere anche 5 stoccate di vantaggio. Sotto 13-10 (anche a causa di due cartellini rossi comminatigli dall’arbitro), Greta Collini è riuscita a pareggiare l’incontro sul 14-14 e infilare poi la stoccata della vittoria.

Più complicato di quanto non dica il punteggio finale - 15 a 11 - è stato anche l’assalto dei quarti di finale con la polacca Marta Jakubowska, rimasto in equilibrio fin quasi al termine. E un’altra battaglia, questa volta con l’ungherese Anna Kollar, è andata in scena in semifinale, con l’azzurra capace di superare la magiara per 15-12.

Collini sarà nuovamente impegnata in pedana domani, giovedì 23 febbraio, per la gara a squadre, competizione in cui è campionessa europea in carica.