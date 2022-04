In Coppa del Mondo l'Italia Brilla ma Mozzato si infortuna

Dopo la conquista della finale al corpo libero e dopo aver sfiorato la finale alla sbarra, Nicolò Mozzato era pronto per conquistare la sua seconda finale al volteggio quando durante il secondo dei due salti presentati si è ?perso? in aria ed è atterrato male. Il salto che stava eseguendo si chiama Roche ed è un salto formato da una ribaltata seguita da un doppio salto mortale avanti. Mozzato è atterrato con il corpo sbilanciato creando una iperestensione di entrambi gli arti inferiori che ha causato una lesione ai legamenti di entrambe le ginocchia. Subito soccorso, Mozzato è stato portato immediatamente all?ospedale di Baku dove gli accertamenti hanno diagnosticato una rottura del piatto tibiale e dei legamenti crociati posteriori nonché una lesione del legamento del polpaccio di entrambe le gambe. Un infortunio importante che non ci voleva per il giovane mestrino che dopo la conquista di due medaglie in coppa del mondo di Stoccarda era in grande recupero ed in grande ascesa. La vita di un campione è fatta di momenti difficili ma Mozzato veniva già da un sorprendente recupero dall?operazione alla spalla subita poco più di un anno fa ed ora si trova ad affrontare un percorso affatto facile.

Già in viaggio

Mozzato è rientrato nella notte con il primo volo per l?Italia e la Federazione si è subito adoperata per garantirgli una operazione in tempi rapidissimi che avverrà al massimo lunedi, a Milano. Al suo arrivo a Milano da Baku, Mozzato sarà subito accolto in clinica per le visite preliminari e poi verrà operato da una equipe di medici specializzati. Solo ad operazione effettuata sapremo la vera entità del danno ed i tempi di recupero.

Il coach

Colpiscono le parole dell?allenatore di Mozzato e della Nazionale Gianmatteo Centazzo: ? La ginnastica è uno sport difficile, bastardo e Vigliacco e bisogna accettarlo cosi??.è questa la vera forza di un ginnasta e del suo allenatore.

Mozzato non si arrende

Colpiscono ancora di più le parole dello stesso Mozzato: ?Purtroppo ho rotto entrambe le ginocchia ma di certo non sarà questo a fermarmi. Ho solo rallentato in fase di decollo?