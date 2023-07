Mondiali di scherma, Martina Favaretto è oro a squadre nel fioretto

Un anno dopo, è ancora oro. Due giorni dopo, un'altra medaglia per la noalese Martina Favaretto. Le ragazze della nazionale femminile di fioretto, guidate dal ct Stefano Cerioni e Giovanna Trillini, si confermano campionesse del mondo nel corso dei campionati in corso di svolgimento a Milano, bissando il successo a Il Cairo del luglio 2022. Dopo l'en plein del singolare, dove tre atlete italiane si sono piazzate nei primi tre posti (Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto), nella competizione a squadre si sono imposte contro le temibili francesi per 45 a 39.

Primo assalto: Volpi - Thibus 5-4

Secondo assalto: Errigo - Patru 6-1 (10-6)

Terzo assalto: Favaretto - Ranvier 5-5 (15-11)

Quarto assalto: Volpi - Patru 5-3 (20-14)

Quinto assalto: Favaretto - Thibus 4-3 (24-17)

Sesto assalto: Errigo - Ranvier 6-11 (30-28)

Settimo assalto: Favaretto - Patru 4-3 (34-31)

Ottavo assalto: Volpi - Ranvier 6-3 (40-34)

Nono assalto: Palumbo - Thibus 5-5 (45-39)