La carica dei 6mila di corsa al chiaro di luna

È tutto pronto per la 13ª Bmw Ceccato Motors Moonlight Half Marathon, che sabato sera porterà a correre sulle strade di Jesolo migliaia di persone da ogni parte del mondo, su tre distanze: mezza maratona, 10K e Alì Family Run (3K) per famiglie. Anche quest’anno con i suoi 6mila runner, la manifestazione "al chiaro di luna" si conferma essere l’evento sportivo estivo più partecipato del territorio.

La grande kermesse vedrà partire prima la 10K alle ore 19 da via Danimarca, seguita dalla partenza della "mezza", prevista per le ore 19.35, sempre dalla stessa sede. La partenza della Alì Family Run è prevista invece alle ore 17.30 da Piazza Milano.

I percorsi

Confermato il tradizionale percorso veloce e pianeggiante, ideale per ottenere prestazioni di ottimo livello. Il tracciato offre scenari suggestivi e alterna aspetti naturalistici diversi tra loro come il mare, il fiume e la pineta. La gara vedrà partire i concorrenti da via Danimarca e imboccare via Papa Luciani, due arterie stradali molto ampie che renderanno l’avvio più fluido e scorrevole e che condurranno gli atleti nell’entroterra di Jesolo.

Il percorso costeggerà poi il canale Cavetta, per poi attraversare le aree dei camping lungo via Corer e fare di nuovo ritorno sul Cavetta fino a Cortellazzo. Qui si correrà a fianco della suggestiva foce del fiume Piave con il suo porticciolo turistico, per poi rientrare a Lido di Jesolo lungo i viali della pineta jesolana e successivamente attraverso i viali Belgio e Oriente. Saranno, infine, il lungomare, le spiagge, il mare e il bagliore della luna piena ad accompagnare gli ultimi chilometri degli atleti prima di tagliare il traguardo in Piazza Milano.

Anche il tracciato della 10K (9.830 metri la lunghezza del tracciato di gara) è scorrevole e pianeggiante e saprà anch’esso offrire scenari suggestivi grazie alla presenza di corsi d’acqua, mare e spiagge bianche. I due percorsi saranno completamente chiusi al traffico grazie all'impegno di protezione civile, polizia locale, polizia stradale e oltre 200 persone a presidio delle vie interessate al passaggio degli atleti.

Anche quest’anno Piazza Milano sarà il cuore nevralgico della manifestazione e ospiterà il Moonlight Village, che per due giornate - venerdì 24 maggio (dalle 15 alle 20) e sabato 25 maggio (dalle 9 alle 23) - accoglierà il passaggio degli atleti, pubblico e curiosi. Previste attività delle aziende sponsor e animazione musicale offerta da Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

Le iscrizioni per partecipare alla 10K sono sold out, mentre restano gli ultimi posti nella 21K e nella Alì Family Run. Tutti i dettagli per iscriversi sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it.