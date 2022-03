L’Italia è in Azerbaijan per un'altra tappa di Coppa del Mondo

Trasferta molto lunga, quella che ha interessato la nazionale Italiana di Ginnastica Artistica che ha viaggiato un giorno intero per arrivare nella lontana terra Azera. A Baku si svolgerà durante tutta questa settimana una ulteriore prova di Coppa Del mondo. I DT Cocciaro, ha convocato, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Salvatore Maresca e Nicolò Mozzato, insieme ai tecnici Gianmatteo Centazzo e Marcello Barbieri, entrambi compagni in nazionale del passato. Nella rosa doveva esserci Stefano Patron perché l?intento della direzione tecnica nazionale è quella di far fare la maggiore esperienza in campo internazionale ai due atleti della SPES Mestre in vista degli europei di Agosto. Le gare si svolgeranno i più giorni: Giovedi 31 marzo si svolgerà la gara individuale su 3 dei 6 attrezzi totali (corpo libero, anelli e parallele) e venerdi 1 aprile sui restanti 3 attrezzi (Cavallo con maniglie, volteggio e sbarra). Sabato 2, finali di spacialità al Cavallo con maniglie, volteggio e sbarra mentre domenica 3 le altre 3 finali. I ginnasti italiani sono reduci dalle vittorie nelle tappe precedenti di coppa. Macchini ha vinto l?oro al Cairo mentre Mozzato ha vinto argento al volteggio e bronzo alla sbarra. Saranno accompagnati dal giovane edoardo De Rosa, forte al cavallo ed alle parallele e da Salvatore Maresca, un maestro agli anelli. I Ginnasti sono un bel gruppo ma altrettanto positivo è il team dei tecnici che stanno costruendo davvero qualcosa di bello per la ginnastica italiana.

Mozzato

Nicolò Mozzato: ?Porterò ancora con me la bandiera che ci è stata donata dal Vice Sindaco. A Stoccarda mi ha portato fortuna. Sono sicuro che me ne porterà anche qui. Al mio posto doveva esserci anche il mio ?fratellino? Stefano?mi dispiace per lui ma sono sicuro che a breve gareggeremo insieme.