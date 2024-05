Tre giorni, 11mila match, 300 campi da gioco: torna a Bibione la maxi maratona di beach volley

Nel primo weekend della stagione balneare, Bibione si prende la palma di spiaggia più sportiva: dal 10 al 12 maggio andrà infatti in scena la AeQuilibrium Beach Volley Marathon, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del globo.

Nato 29 anni fa proprio sulla spiaggia di Bibione, l’appuntamento è oggi una tappa imperdibile per gli appassionati provenienti da tutta Europa, ma anche da Asia, Americhe, Australia e Giappone. Sono oltre 2500 le squadre e 14mila le presenze attese per la maratona del volley che promette divertimento, adrenalina e uno spettacolo straordinario: 120.000 metri quadrati di spiaggia allestiti con trecento campi da gioco sui quali ci si sfida in contemporanea e senza sosta, da mattina a sera, con il sole o la pioggia.

Sono previsti un totale di quasi 11mila match da disputare in tre giorni, dove amatori di qualsiasi livello hanno l’occasione di affrontare veri e propri fuoriclasse della disciplina, solitamente impegnati nel campionato italiano di beach volley o nel circuito mondiale del World Pro Tour Fivb.

Sono sette le categorie di gioco previste: 2×2 femminile, 2x2 maschile, 2x2 misto, 3x3 femminile, 3x3 maschile, 4x4 misto e il 3x3 Beach ParaVolley Standing. Proprio come la località che lo ospita, la maratona di beach volley detiene il primato italiano di accessibilità. Dopo aver ospitato per due anni consecutivi l’unica tappa nazionale del circuito ParaVolley Europe, oggi la pallavolo inclusiva e giocata sulla sabbia entra a tutti gli effetti tra le categorie di gara, con squadre internazionali composte da giocatori con disabilità motoria. Per un torneo “open” veramente per tutti.