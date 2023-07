Prima medaglia iridata per Martina Favaretto: la noalese è bronzo mondiale nel fioretto

Martina Favaretto conquista la sua prima medaglia iridata nel fioretto femminile. Oggi, nel corso dei mondiali di scherma in corso di svolgimento a Milano, la giovane atleta di Noale, 21 anni, ha vinto il bronzo, cedendo solo in semifinale contro la ben più esperta connazionale Arianna Errigo (35), già argento alla competizione iridata svoltasi nel 2022 a Il Cairo.

La gara di Martina Favaretto è iniziata nel tabellone delle 64 con il netto successo (15-6) sulla greca Stavroula Garyfallou. Più combattuto il turno successivo che ha visto la veneta contrapposta alla diciassettenne inglese Carolina Stutchbury: 15-13 il risultato finale. Senza storie l'incontro delle 16, vinto da Martina su Anita Blaze per 15-9. Con lo stesso punteggio, l'azzurra si è assicurata una medaglia, superando nei quarti la testa di serie numero 4 della gara, la giapponese Sera Azuma. La semifinale ha messo quindi di fronte due generazioni di fiorettiste: l'esperta Arianna Errigo e la giovane Martina Favaretto. Match di parziali, in cui la monzese è andata subito avanti 5-1; la veneta ha prima ricucito e poi messo la testa avanti sul 10-9, prima del 6-1 finale che ha chiuso sul 15-10 l'incontro in favore della Errigo.

La specialità femminile è stata letteralmente dominata dalla nazionale italiana: in finale, Alice Volpi, numero 3 del ranking mondiale, ha infatti vinto 15-10 contro Errigo. Il dream team azzurro, ora, punta alla medaglia più prestigiosa nella competizione a squadre.