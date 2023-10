Rodeo tennis Memorial Paolo Bertan, i risultati

Alla Canottieri Mestre si è concluso il Rodeo di 3^ categoria Memorial Paolo Bertan maschile e femminile. Direzione e coordinamento di Costantino Zorico, che ha assegnato i premi ad Andrea Cattaneo e Beatrice Bevilacqua.

Nel maschile l’under 18 dell’Eurotennis di Treviso Andrea Cattaneo è riuscito a spuntarla sul filo di lana con il maggior esponente del tennis Canottieri Cristiano Cavaldoro. Il coach, che da quest’anno ha spostato la tessera a Ca’ del Moro per partecipare ai campionati veterani, vince bene il primo set, ma subisce il pari del giovane trevigiano e nel long tie-break, nonostante l’esperienza, la partita si chiude per il più giovane sul 10-8. Terzi posti per il chioggiotto Eugenio Boscolo Bello Sacchi e per l’under 16 reggiano Cesare Benatti.

Nel draw rosa Beatrice Bevilacqua del Tcvo di San Vendemiano vince al terzo incontro con un doppio 4/2 su Federica Salmaso. La giocatrice della Canottieri Padova è giunta all’epilogo dopo aver vinto già tre gare, e ha comunque fatto vedere un bel gioco da top di categoria, nonostante allochi nel 4° gruppo. Bronzi per l’under 16 vicentina del Santorso Virginia Carnino e per un’altra giovane della Canottieri patavina Giulia Cacco.

