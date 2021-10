Rugby serie B: il Mirano cede al Castellana

Prima partita dopo la pausa pandemica e meccanismi ancora un po' arruginiti, ma tanta la voglia di giocare. Non sempre la squadra che domina nel possesso palla vince ed è il caso del Mirano.

La gara

I ragazzi della Castellana hanno messo in luce una difesa asfissiante e in certi momenti eroica. Mentre il Mirano ha mostrato un gioco più efficace ma è mancato di concretezza. Bravi i castellani a concretizzare in punti le occasioni avute. Sul finire del tempo regolamentare un infortunio al numero 10 della Castellana costringeva un intervento dell'autoambulanza.

Il commento del coach

«L'importante era ricominciare e lo si è visto da certi placcaggi devastanti, se poi si è riusciti anche a vincere non si poteva chiedere di più» ha dichiarato Ferraro.

Il tabellino

Castellana - Mirano 1957: 17 - 10

Marcatori: Pt. 18' cp Mirano, 33' cp Castellana, 38' meta tecnica Castellana. St 18' meta del Mirano tr Frezza, 25' meta di Tesser tr Rampado. Castellana: Rampado; Fornarolo, Crosato, Bulla, Pandocchi, Filippetto; Milan, Ciatto; Tesser, Pellizzari, Dalla Pozza, Dallan; Simionato; Rampado, Gazzola. All. Ferraro. Mirano 1957: Perozzo; Brugnarolo, Naggi, Bonaldo, Nigro, Frezza; Lazzari, Corò, Filippin; Perosin, Pellizzon; Zabbeo; Scattolin, Guggia, Lazzarin. All: Bovo. Arbitro: Baldazza di Cesena. Note: Primo Tempo: 10 - 3.