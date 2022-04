Mozzato è pronto per l’operazione ma già pensa al rientro

Il ginnasta mestrino arrivato a Milano nella mattinata di Sabato 2 aprile aveva subito un brutto infortunio in arrivo dal secondo salto al volteggio nella prova di Coppa del Mondo di Baku. Mozzato aveva eseguito una ribaltata con doppio salto avanti ed era arrivato in iper estensione alle ginocchia causando la rottura del piatto tibiale e del legamento crociato posteriore di entrambi gli arti. Un brutto infortunio che ha colpito tutta la nazionale nonché il suo allenatore Gian Matteo Centazzo. Dopo l?infortunio accaduto venerdi 1 aprile Mozzato è stato trasportato d?urgenza all?ospedale di Baku e poi, grazie alla Federazione Ginnastica D?italia che ha organizzato rapidamente tutta la logistica, è rientrato in Italia con un volo notturno. Mozzato verrà operato dal Dott. Roberto Pozzoni, un luminare nella traumatologia delle Sport. L?operazione consisterà nel stabilizzare la frattura ad entrambi i piatti tibiali ed a ricucire ai rispettivi femori, di due legamenti crociati che al momento si sono ritirati verso la tibia. Mozzato al momento è sereno ed ha dovuto osservare dei giorni di immobilità ma in compenso è molto fiducioso in un recupero per rientrare al più presto alle gare. Il gioiello della SPES e della nazionale non è stato lasciato solo un secondo dai suoi compagni di nazionale e dai suoi amici, segno questo, della gioia e dell?amicizia che traspare nel gruppo.

La sue parole

Nicolò Mozzato: ?Non vedo l?ora di riprendere gli allenamenti anche se in questi giorni ho sentito proprio il bisogno di riposare. I medici mi hanno spiegato la dinamica dell?intervento e sperano di fare tutto in artroscopia e con un unico intervento. La durata andrà dalla 4 alle 5 ore perché le ginocchia sono due. Sono sereno ed anche se sono in difficoltà farò di tutto per ritornare ai livelli a cui ero arrivato.?