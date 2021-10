Mozzato non ce l'ha fatta

L'atleta mestrino, al ritorno in nazionale dopo il grave infortunio alla spalla, non è riuscito a entrare nei primi otto finalisti del corpo libero su cui aveva puntato molto.

Nicolò e gli attrezzi

Mozzato si era anche cimentato nel cavallo con maniglie commettendo però l'errore di perdere la presa e cadere e parallele e sbarre per testare il suo fisico per il corpo libero. Ma, nonostante l'eliminazione in semifinale, l'atleta è soddisfatto.

Le parole di Nicolò

"Non sono riuscito a entrare nella finale del corpo libero ma sono molto soddisfatto perchè credo di aver dimostrato una grande grinta perchè appena tornato dall'operazione alla spalla in un contesto mondiale ho fatto un gran bell'esercizio anche se non ho avuto la possibilità di entrare tra i migliori otto ma mi ritengo molto soddisfatto".