Tennis, Nicola Gianesi del Green Garden in grande spolvero

È di Nicola Gianesi del Green Garden la vittoria nel torneo di fine estate ad Altivole (Treviso). Con tre balzi ha concluso il torneo vincendo tutte le partite in due set. Nel doppio assieme al compagno di club Alessandro Galassi ha concluso al primo posto vincendo tutte e tre le gare.

Concluso il torneo "Don’t Stop me now" all’Arca 974 di Spinea con 80 giocatori di 4ª categoria. Nel maschile con 4 vittorie, al primo posto Giovanni Causin, giocatore di casa che anche in finale in due set supera Luca De Paola del Santa Maria di Sala. Terzi posti per il trevigiano Carlo Cochetto del Panatta e per un altro home player, Andrea Raise. Nel femminile Daiana Vantini della Barchessa di Casale Sul Sile (Treviso) in due set sulla tennista del Tc Venezia Giovanna Guerra.

Tornei in corso