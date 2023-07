Tennis, Basilone alla prima uscita all'estero centra una finale

Nicolas Lyam Basilone sta giocando i suoi primi tornei internazionali. Dopo quello internazionale a Porto San Giorgio, dove c’erano molti fenomeni mondiali, alla sua prima uscita all’estero ha già centrato una finale. Nel torneo ad Otocec in Slovenia per under 12 grado 2, iniziato il 2 luglio, erano i migliori 8 in lizza nei playoff raggiunti.

Main draw iniziato dai quarti di finale con lo sloveno David Cec 6/1 6/0, nella semifinale è incocciato con il più forte degli sloveni Luka Mitrovic con il quale ha vinto una partita rocambolesca. Sotto per 6/2 nel primo set, Basilone non si è perso d’animo, nemmeno quando nel secondo set era ancora in svantaggio per 3-1, è riuscito a rimontare e vincere il set con 5 giochi di fila e nel long tie-break sempre in svantaggio per 6-9 e con un match point a favore dell’avversario, recuperava tutto e chiudeva l’incontro con altri 5 punti di fila.

Finale contro l’indiano Vedant Mohan, che l’ha visto soccombere per 6/3 6/0. È stata un’esperienza unica che l’ha portato a toccare con mano un’altra realtà, quella internazionale, racconta il padre Iuri. Qui si mangia pane e tennis e l’appetito non finisce mai.