Tennis, il giovane Basilone sa solo vincere: nuovo successo in Next Gen

Settimo sigillo Next Gen per il bibionese Nicolas Lyam Basilone. A Merano vince sia il titolo nel singolare che nel doppio assieme al giocatore del Tc Vicenza Federico Garbero. Ad attenderlo in finale nel singolo c'era proprio il compagno di squadra, al quale il giovane fenomeno veneziano ha riservato lo stesso trattamento degli avversari precedenti, sconfiggendolo per 2 set a 0.

Nel doppio, Garbero e Basilone si sono cimentati contro le altre 4 coppie: Marcolini-Mussoni, Christanell-Del Pero, Zammarchi-Bacchini e Borio-Trettene, quest’ultima veronese effettivamente la seconda coppia più forte del Veneto. Il prossimo impegno per Basilone sarà al Tennis Europe a Maglie grado 1, dove sarà in gara il 22 Aprile già nel main draw.