Padel mixto, Venezia città inclusiva: in campo all'evento nazionale di Parma

Per la seconda volta Venezia ha partecipato all’evento padel mixto, sostenuto da Fondazione Entain e svolto lo scorso weekend al Club Pro Parma, in contemporanea alla finale nazionale padel MSP Italia.

La coppia di Venezia, costituita dal campione d'Italia in carica nel powerchair football Patrick Granzotto insieme a Giovanni Bressan, è stata accompagnata a Parma dal dirigente Sauro Corò per rafforzare il tema dell’inclusione nello sport all’evento nazionale che ha coinvolto quindici coppie partecipanti provenienti da tutta Italia, oltre a due rappresentative di Città del Vaticano e Ucraina. «Una seconda partecipazione per la nostra delegazione - le parole di Sauro Corò -. Lo scorso anno abbiamo scoperto il padel mixto, quest'anno siamo consapevoli di poter partire a Mestre con una nostra squadra e poter giocare tutto l'anno in vista delle prossime finali».

«Per noi è una grande soddisfazione, in tre anni siamo cresciuti molto e abbiamo fatti tanti passi avanti - aggiunge Giuliano Guinci, public affairs, sustainability & retail operations director del Gruppo Entain in Italia -. Il progetto ha raggiunto le finalità prefissate ma possiamo fare ancora meglio in futuro. Il nostro impegno continuerà, le potenzialità di questo sport di essere veramente inclusivo ci sono e vanno perseguite. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati, il padel mixto è un’esperienza meravigliosa».

Il presidente ASD Sportinsiemeroma, Luca Alessandrini, ricorda: «Siamo arrivati con perseveranza a questa terza edizione dell'evento nazionale padel mixto. Grazie al sostegno della Fondazione Entain e di MSP Italia ci lanciamo con determinazione verso un nuovo viaggio. Il padel è uno sport che permette davvero di giocare insieme. Siamo certi di poter raggiungere nuovi circoli e con loro nuove squadre e atleti. Siamo pronti ad accogliere questa nuova scommessa».