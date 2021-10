Paolo Lazzari maestro del Tc Venezia world Championship over 75

In Spagna, a Maiorca, dal 16 al 23/10 ci sono stati i masters individuali Itf seniors, kermesse numero 40. Paolo Lazzari maestro al Tc Venezia ha conquistato nel doppio Over 75 il primo posto assieme al laziale Antonio Claudi.

Le gare

Oltre 400 giocatori. Nei doppi 80 squadre provenienti da 23 paesi. Nel loro draw gli over 75 erano ben 14 le coppie al via. Due le italiane quelle Cerri-Garrone e quella di Claudi e Lazzari. Due le coppie americane, una finlandese, una cilena, una spagnola ed una inglese, le altre miste. Il percorso del tennista veneziano in coppia con Antonio Claudi della Canottieri Roma, ha visto il primo incontro con la coppia Doudeswell dello Zimbabwe n°145 Itf assieme allo svedese Jonsson n°43 superandoli in due set. L’incontro successivo contro gli americani Corley-Long teste di serie numero uno del seeding, incontro più difficile e aggiudicato al duo italiano al long tie-break. Passaggio in semifinale contro il tedesco Bauwens assieme all’americano Cordova. Scoglio superato con nonchalance per 6/0 6/2 e pass per la finale contro gli statunitensi Beautyman-Buck teste di serie numero 3. Incontro duro dove si trovarono subito in svantaggio nel primo set. Pareggio acchiappato nel tie-break e sullo slancio nel Long sugli allori per 10/7. Ma il coach veneziano mai domo si è cimentato anche nel singolo. Qui vinto due incontri con l’americano Buck e con lo svedese Jonsson, si arrendeva al terzo turno con il favorito del seeding, il tedesco Peter Adrigan numero due del ranking mondiale. Al Republic di Jesolo Rodeo di Halloween 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: info@jesolorepublic.com. Dal 12 al 14 Novembre al Tennis Club Portogruaro Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.