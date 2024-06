Tennis, i playout del Green Garden passano per Milano

Il girone di ferro che li ha visti impegnati dal 4 maggio, nonostante il bilancio di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 una sola sconfitta, e un 4° posto, costringe i giocatori del Green Garden ai playout. Il girone di "purgatorio" inizia domenica 23 a Milano, con la gara d'andata contro lo Junior; il ritorno è previsto ad Asseggiano per domenica 30.

Nel frattempo, Ca' del Moro maschile gioca in casa il primo incontro contro la Canottieri Baldesio di Cremona per cercare di risalire in B2. Gara d'andata in programma domani, il ritorno è in programma domenica prossima in Lombardia.

B2 Maschile Gir.2 Ultima giornata. Green Garden-Levico 4/2, Canottieri-Trento 5/1, Ata Battisti-Palladio 1/5. Classifica: Sandrigo (Vi) p.12; Canottieri Ticino (Pv) p.11; Palladio 98 (Vi) p.10; Green Garden (Ve) p.7; Ct Trento p.6; Levico Terme p.5; Ata Battisti p.2. Sandrigo B1 2025; Play Off: Canottieri Pv-Roma; Palladio ‘98 serie B2 2025; Play Out: Ct Trento-Faenza e Junior Milano-Green Garden con gare di a/r 23/6 e 30/6. Retrocedono in serie C 2025 Levico Terme e Ata Battisti.

Assegnati i premi del Z-Gen, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile: all’Arca di Spinea erano 149 i giovani, coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci. Nell’under 10 maschile Tommaso Radic dello Sporting Mestre con Alessandro Benvegnù del Tc San Paolo di Padova. L’under 12 è invece di Gianmarco Pizzocaro del Green Garden, che ha messo in seconda posizione Nicola Ingravalle del Tc Mestre. Nell’under 14, con ben 44 partecipanti, si impone su tutti Edoardo Poloni del Bassano, in due set su Giacomo Palumbo della Canottieri Padova. Nell’under 16, il goriziano Nicolas Toffoli li mette tutti in fila. Dietro di lui Filippo Maria Martines del Cadoneghe.

Per i draw rosa: under 10 a Letizia Durante del Cornuda che ha disputato la finale con Mia Gianella del Green Garden. Nell’under 12 Vittoria Cecchini dell’Istrana con Irene Berti del Tc Mira. Nell’under 14 il più partecipato è di Ginevra Sabbatino del Green Garden che vince dopo una bella maratona al terzo set contro Veronica Ballarini dello Sporting Mestre. Bronzi per Camilla Vianello del Green Garden e Laura Celladin del Montecchia. Nell’under 16 Martina Giollo del Ct Rovigo mette al secondo posto Ginevra Sabbatino.