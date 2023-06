Tennis, spettacolo al Veneto Open. Sara Errani lotta ma perde contro la britannica Swan

La seconda edizione del Veneto Open torneo Wta 125 è puro spettacolo. La giornata di martedì ha fatto fare un passo in avanti alle azzurre Lucrezia Stefanini vittoriosa in tre set sulla belga Kempen e alla romana Brancaccio sulla rumena Bara. Però c’è da registrare lo stop di Sara Errani con la britannica Swan, stoppata con un doppio 7/5 e di Giorgia Pedone dopo oltre due ore di battaglia con la russa Rodina.

Per i cultori dell’estetica di gioco e non solo, è uscita anche l’australiana Priscilla Hon. Due set tirati che non sono bastati a farle passare il turno contro il colosso belga Wickmayer che incontrerà alle 15 circa la statunitense Sofia Kenin. Per i colori azzurri apre la giornata di gare alle 13 Lisa Pigato opposta alla favorita del seeding Tatjana Maria. La tedesca ieri non ha stupito, forse non è stata impegnata oltre modo, e ha controllato l’incontro con la svizzera In-Albon, passando il turno in due set. Così come ha fatto la laziale Brancaccio con la rumena Bara e la statunitense Krueger con la slovena Jakupovic.

Alle 15 circa il derby asiatico tra la coreana Jang e la cinese Yuan, numero 109 mondiale e testa di serie numero 6. Il match clou di giornata nel tardo pomeriggio intorno alle 17 vede il ritorno in campo della serba Olga Danilovic contro l’austriaca Kraus. La giornata odierna vede in campo anche il primo incontro di doppio dalle 13 con Van Der Hoek e Vorakova contro le polacche Falkowska-Piter. Nel campo centrale il tifo azzurro sarà tutto per Brancaccio-Stefanini opposte a Schoofs-Wickmayer.