"Racchette in Classe" al Tennis Club di Mestre

Sport e felicità in settimana al Tennis Club Mestre, con i giovanissimi della European School of Venice. Sono scesi in campo 28 bambini e bambine sotto la guida del maestro federale Maurizio Zecchini e della professoressa Isabella Brunello, coordinatrice del progetto sportivo, per apprendere i fondamentali di gioco.

Ad accogliere le classi, il presidente del circolo Giorgia Pea ed il tecnico federale Paolo Boesso, piacevolmente coinvolti dalla vivacità dei piccoli tennisti. È stata subito festa per i bambini e le bambine che al grido «noi vogliamo stare qui» continuavano a sperimentare l’uso della racchetta. Il direttore, Enrico Pizzoli, con la coordinatrice didattica Consuelo Memo, hanno ringraziato per l’accoglienza e il calore ricevuto dal Tennis Club Mestre, e ricordato alla presenza di alcuni genitori, l'importanza dell’attività motoria nella prima infanzia, per lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. L'incontro rientrava nel progetto "Racchette in Classe", protocollo tra Fitp e ministero dell'Istruzione.