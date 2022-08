Bizzotto vince la 19ª edizione del Rally di Scorzè

La classifica del Rally di Scorzè 2022, che si è corso nel fine settimana sulle strade a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Treviso, si gioca tutta in una manciata di secondi: 5, per l’esattezza, quelli che dividono il primo classificato dal terzo. Sul primo gradino del podio troviamo Gianpaolo Bizzotto su Skoda Fabia R5 (For Sport A.S.D.), un veterano della corsa veneziana, che non aveva ancora mai vinto. Insieme a Sandra Tommasini, copilota, ha concluso tutte le prove nel tempo di 41’30.4.

Ad appena 4.5 secondi dal vincitore è giunto Giovanni Toffano su Skoda Fabia R5 (Rally Team Srl) che, con il copilota Matteo Gambasin, ha sorpreso tutti ottenendo un grande tempo nella superspeciale di Peseggia. Terzo classificato, con il tempo di 41’35.4 (5 secondi esatti dal primo) Filippo Bravi su Hyundai i20N (M.R.C. Sport). Un piazzamento importante, ottenuto con il copilota Enrico Bertoldi, in vista dell’obiettivo di vincere la classifica generale del campionato regionale CRZ al quale partecipa.

Particolarmente applauditi, essendo due piloti quasi di casa, Tullio Luigi Versace, classificatosi quarto, che, lavorando come dirigente alla San Benedetto, conosce bene queste strade e Fabio Callegaro, in lotta per il podio fino all’ultima prova, quando pigiando sull’acceleratore per recuperare secondi preziosi è finito fuori strada, senza conseguenze gravi per sé e il copilota, ma con l’auto distrutta.

«È stata davvero dura, perché all’interno dell’abitacolo avevamo 60 gradi. Ma ce l’abbiamo messa tutta in una gara - spiega Bizzotto - che è stata una guerra di nervi, visti che eravamo tutti a pochi secondi l’uno dall’altro». Grande soddisfazione per gli organizzatori, il comitato Scorzè Corse: «Nonostante il grande caldo, che ci ha messi alla prova, - ha commentato il presidente Daniele Codato - siamo riusciti a portare a casa un altro successo. Questo lo dobbiamo al grande lavoro compiuto dagli oltre cinquanta volontari, una squadra affiatata che ha lavorato per giorni all’unisono, mossa da una irrefrenabile passione».