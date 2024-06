I risultati della 3^ edizione degli Assoluti di tennis del Veneto

La terza edizione degli Assoluti del Veneto di tennis al Green Garden di Mestre ha registrato nel palmares tutti i finalisti di questa competizione che racchiude i migliori tennisti della regione. Questa kermesse, iniziata il 25 maggio e conclusasi il 17 giugno, ha fatto registrare parecchi record. Oltre ai 24 giorni di durata, ci sono il 115° successo di Speronello negli Open, una finale femminile in seno a due giocatrici della stessa società (Green Garden), nonché sorelle e per di più gemelle, la finale di 3^ maschile durata oltre 3 ore, seguita a ruota da quella di 4^ sempre al maschile con 3 ore piene di gioco.

Nel maschile Marco Speronello del St. Bassano ranking Fitp 2.2, che con il punteggio di 6/2 6/3 sul pari classifica Pietro Romeo Scomparin dell’’Eurosporting Treviso è stato il migliore tra i 180 concorrenti. Terzi posti per Mattia Ghedin del Palladio ‘98 di Vicenza e per Tommaso Gabrieli del St. Bassano. Per Scomparin da registrare la sua seconda finale consecutiva negli assoluti. Per il draw di terza vince il 3.1 Edoardo Martini dell’Eurosporting di Treviso sul 3.1 padovano della Canottieri Giovanni Benedetti con il punteggio 6/4 4/6 7/5.

Per la 4^ categoria il 4.1 Massimo Meledandri del Monselice sul giocatore del Park di Abano Paolo Leorin. È stato decretato anche il vincitore tra i non classificati, risultato essere Gabriele Scarpa del Mirano davanti a Leonardo Carniato dello Sporting Life Center di Breda di Piave.

Nel femminile tra le 64 concorrenti, la vittoria ha arriso ad Elena Covi che con 6/1 6/3 ha messo in seconda posizione la pari classifica 2.5 Francesca Covi. Terze Emily Osio del Park di Villorba e Iris Burato 2.6 del Portogruaro.

Il draw di 3^ femminile è stato vinto da Alessia Iannucci del Tc Padova per 6/4 6/2 sulla trevigiana Beatrice Bevilacqua dello Sporting Life Center di Breda di Piave.

Lo scudetto regionale di 4^ categoria è di Emily Donazzan del St Bassano che in due set ha consegnato l’argento a Ginevra Bellio del Green Garden. Anche per il femminile, tra le neofite, vince Isabel Vitturi del Tc Venezia, seconda piazza per Cristina Priori del Marcon.

Nel corso delle premiazioni il patron Fabio Sapori, oltre a complimentarsi con le sue giocatrici e giocatori, il giudice arbitro di Mira Simone Zucchetti, il suo staff di collaboratori che per 3 settimane ha accolto i 244 partecipanti, ha ringraziato i vertici della Fitp veneta per avere, per il secondo anno consecutivo, scelto la sede di via Asseggiano come “capitale” veneta di questa manifestazione.

L’albo d’oro vede nel maschile: Federico Bertuccioli 2022 (Plebiscito Pd), Giuseppe la Vela (Tc Pd) 2023 e Marco Speronello (St. Bassano) 2024.

Nel femminile: Federica Rita Arcidiacono 2022 (Plebiscito Pd), Lucchina Greta Greco 2023 (Ct Vicenza) ed Elena Covi 2024 (Green Garden).