Tennis, il Rodeo al Green Garden è di Andrea Baretta

Weekend Rodeo al Green Garden di Mestre con 35 tennisti di 4^ categoria. Coordinati da Rita Mihalich e con la supervisione di Matteo Rossetto, senza ritardi si è conclusa la kermesse di via Asseggiano. Ha vinto Andrea Baretta dello sporting di Mestre. Erano i favoriti del seeding Giuffrè e Baretta e hanno mantenuto le aspettative, anche se a ruoli inversi. Ossia il numero due Baretta è andato a vincere la finale sul number one Francesco Giuffrè del Green Garden.

Partita intensa andata al long tie-break, che ha fatto vedere la qualità tecnica dei due giocatori e dove ha prevalso l’under 18 sul più giovane Giuffrè. Soddisfazione nel club del Green Garden per il secondo e terzo posto ottenuti dai suoi giocatori che nella stagione 2023 sicuramente giocheranno in terza categoria. Terzi posti per Leonardo Michielotto del Padova Est e per l’under 16 di casa Andrea Moro. Quattro turni per Michael Paulon dell’Ancora di Meolo 3 per il trevigiano Luca Mestriner.

Al Tc Dolo 3° Memorial Fernando Barbuni per giocatori di 4^ categoria maschile con 148 tennisti coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Sono 12 le gare nel programma odierno con inizio dalle 18. Competizione e ritardata sia dal maltempo anche se il club dispone di due campi evercovered, sia per l’alto numero dei partecipanti. Draw giunto ai 16esimi di finale.

Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Dona’ di Piave. Sono 5 i tabelloni attivi con 60 concorrenti. Sette le gare odierne con inizio dalle ore 13.00 supervisionati da Rinaldo Tassile. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9. Alla Canottieri di San Giuliano Rodeo 8 e 9 Ottobre fino ai giocatori di terza maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Ottobre.