Tennis, a Dolo terzo rodeo consecutivo per Cavaldoro

Al Tennis Club di Dolo Rodeo maschile e femminile per giocatori fino alla 3^ categoria. Erano in 32 in lizza diretti da Micaela Barbuni e da Andrea Spolaore. Nel femminile show delle giovanissime tenniste padovane del Plebiscito: hanno dato spettacolo e se la sono giocata fino all’ultimo punto, andato a favore della più esperta, se così si può dire delle Under 12 Alessia Maria Minzat. È servito il long tie-break per assegnare il secondo posto a Sara Nicole Sitar compagna di club della winner. Terze piazzate Anna Santon, under 16 di casa, e Giorgia Spolaor, under 14 del Green Garden.

Nel maschile terzo successo nei rodeo per Cristiano Cavaldoro che in finale regola l’under 18 del Bolzano Filippo Emanuele Battiston. Il maestro della Canottieri è riuscito a superare anche l’insidia del giovane altoatesino. Nonostante gli oltre 30 centimetri di differenza ed altri trenta d’età, l’inossidabile Cavaldoro riesce a dare spettacolo e a vincere in due set. Terzo posto per Pietro Fiori del Green Garden.