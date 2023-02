Tennis, esiti del rodeo alla Canottieri di San Giuliano

Nel weekend è andato in scena il rodeo di 4ª categoria alla Canottieri di San Giuliano, con 40 contendenti. Draw maschile e femminile, coordinato da Costantino Zorico. Nel maschile si è imposto il giovanotto di casa, l’under 18 Filippo Violato che in finale, al terzo set, ha messo al secondo posto Renato del Monaco del Brenta Sport di Vigonovo. Terze piazze per un altro canottiere, Nicola Barbiero e per il lidense Andrea Rizzo del Ca’ del Moro. In evidenza nel main draw con quattro vittorie Marco Brunetta del Davis, con due Federico Brazzo del Chioggia, Tomaso Lo Russo del

Patavium e Nicola Pellizzon del Marcon.

Nel tabellone femminile su tutte la numero due del seeding Martina Galea dell’Eurosporting di Treviso. All’ultimo atto non ci è arrivata con la numero uno Maddalena Tonolo, scivolata al terzo posto per mano di Sofia Santon, guadagnatasi la finale con un doppio 5/3. La giovanissima under 12 del Dolo Santon non è riuscita a spuntarla contro l’esperta Galea, ma ha fatto vedere di essere pronta addirittura per la categoria superiore. L’altro bronzo oltre alla Tonolo è andato alla giocatrice del Tc Venezia Giovanna Guerra.

