Tennis: i risultati della serie C delle squadre veneziane

Partono male nell’incontro di serie C dei playoff le giocatrici del Green Garden Sophie Parente, contro Ciangherotti Drpic, e Beatrice Pelosin opposta a Cipriani. At Verona 2 Green Garden 0. Suona la carica Laura Monetti che con un doppio 6/2 riportava in casa Green il primo punto. Sull’onda dell’entusiasmo le tenniste Parente e Pelosin rimettevano in parità perfetta l’intero incontro, necessitando così di un altro incontro.

Nel doppio di spareggio veniva ripetuta la medesima gara sempre, con le stesse giocatrici, essendo per forza di cose le più competitive. E qui viene confezionata un’altra impresa con tre set tirati, dove le veneziane dopo essere andate in svantaggio per 4-6 rimettevano in piedi la partita per 6/3. Parola al long tie-break. Dopo 9 ore di gioco, tutto veniva condensato nei pochi punti rimanenti. Le veneziane, sullo slancio, accompagnate dagli altri tennisti del Green Garden che nel frattempo avevano finito le loro gare, e con il pubblico a sostegno, completavano la loro impresa per 10/7. Non si conosce ancora la sede di svolgimento della gara di domenica 30 che le vedrà opposte alle giocatrici del Ct Vicenza, che si sono imposte in casa contro le veronesi del Cerea.

Nella serie C agguanta la salvezza con determinazione il Tc Mestre maschile contro la formazione veronese del Cerea. Incontro concluso sul 4/0, dove vincevano Moggian, Barban, Salerno, Florio e Baldan. Sempre al Green Garden, erano 4 le formazioni di serie D impegnate. La D1M vince contro l’Istrana, la D3F vince contro il Badia Polesine, la D3 M perde contro l’Arzignano. Nella D4M da registrare il debutto di Daniel Antonov Stoyanov, undicenne già 3.4, che ha vinto il suo incontro.

Tornei in corso nel Veneziano

al Tc Dolo, dal 22 al 30 aprile, torneo veterani maschile e femminile per giocatori dai 40 agli over 60. Dirige Micaela Barbuni. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 aprile

al Venice Sporting Center, il 29/4, finale provinciale Coppa Italia Tpra femminile.

Tornei con iscrizioni ancora aperte