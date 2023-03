Il veneziano Riccardo Opi vince il torneo di 3ª categoria da Adriano Panatta a Treviso

Da Panatta a Treviso il torneo di 3^ categoria è del veneziano Riccardo Opi. Il giocatore del Green Garden si è imposto in due set sul trabaseleghese Simone Benedetti. Bronzo per un altro giovane del Green Garden Edoardo Pezzato.

Il Rodeo tenutosi a Camponogara è del trevigiano Iuri Rossi. Il tecnico tesserato per il Silea era il favorito del seeding e con 3 vittorie ha confermato il pronostico. L’ultimo a contendergli il successo è stato Federico De Luca del Davis di Mestre. Terzi posti per Emanuele Federico del Dolo e per il giocatore di casa Alan Alaimo di Loro.

A Spinea il Rodeo Mimosa è andato alla padovana del Plebiscito Irene Friso. Finale tirata che ha messo al secondo posto la giocatrice del Tc Venezia Carlotta Donaggio. Terza in solitaria la vicentina Virginia Carnino del Santorso. Il doppio femminile è stato appannaggio della coppia veneziana Donaggio-Spolaor che al terzo set si è imposta su quella patavina Mossa-Ostasa.

Concluso a Chioggia il rodeo di 3^ maschile diretto da Diego Vianelli con la supervisione di Filippo Spinello. Nemmeno a dirlo che i giocatori impegnati erano tutti di casa. L’ha spuntata Edoardo Donaggio del Tc Chioggia che in due set ha imposto il suo ranking su Eugenio Boscolo Bello Sacchi. Terzi posti per Andrea Marangon e per Federico Veronese.

