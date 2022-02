Esiti del Rodeo al Davis vincono i patavini Pavia e Valerio

Al Davis di Via Bixio a Mestre nel Rodeo Open vincono i patavini Andrea Pavia e Melissa Maria Valerio del Plebiscito. Stefano Pitteri con la supervisione di Simone Zucchetti hanno diretto la competizione con 52 tennisti.

Risultati

Nel maschile Andrea Pavia sempre più in crescita grazie al suo maestro toscano Lapo De Marzi. Da 3.1 è riuscito a scavalcare due giocatori di 2^ categoria. Per ultimo l’udinese Massimiliano Zanardi 2.6 giocata sul filo di lana del long tie-break per 11-9. Terzi il 2.7 Filippo Moggian-Barban del Tc Mestre ed un ottimo Nicolò Lazzari under 18 del Tc Venezia che ha realizzato ben 5 successi. Il tabellone di 4^ è stato vinto dal marchigiano Eugenio Del Vecchio che con un doppio bagel su Erminio Mazzucco dell’Alpago. Nel femminile Melissa Maria Valerio in due set su Sara Giulia Arrighetti. Terze Aurora Vignaduzzo del Latisana e Serena Agostini sempre del Plebiscito. Presso il Tc Mestre di Via Olimpia grazie anche nella pausa scolastica, scenderanno in campo 156 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, diretti da Filippo Moggian-Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo. Competizione che terminerà il 06/3. Dal 04 al 06 Marzo a Portogruaro torneo di doppio maschile per i soli giocatori di 2^ categoria, iscrizioni che scadono alle ore 12 del 2 Marzo. Competizione altamente spettacolare con 1.000 € di montepremi, che potrà essere osservata dalla capienti tribune del Club. Dirige Rinaldo Tassile.