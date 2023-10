Rodeo tennis di Halloween, i risultati

Al Republic di Jesolo si è concluso il Rodeo tennis di Halloween per giocatori di 3^ e 4^ categoria maschile. Erano in 27 i giocatori agli ordini di Alessandro Mior. Ha vinto il coach del Tc Dolo che non solo sa insegnare ma anche giocare, e piuttosto bene: è Andrea Spolaore, un over 50 di spessore, che a dispetto dell’età si è imposto al terzo set sull’under 16 triestino Sasa Notarstefano.

Ma di gare il rappresentante del Tc Dolo ne ha disputate ben 3 e tutte nella giornata di domenica. I rimanenti piazzamenti riguardano i giocatori di casa Alessandro Pasqual e Fabio Zancanaro, quest’ultimo autore dell’eliminazione del favorito del seeding il milanese Marco Caruso. Nelle retrovie si sono fatti notare con 3 vittorie altri due giocatori di casa Stefano Santin e Marco Bettiol.

