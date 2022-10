Tennis, il Rodeo di Halloween al Republic di Jesolo

Nel Rodeo di Halloween maschile al Jesolo Republic, 28/29 e 30 ottobre 2022, vince Andrea Cogolo su Pietro Fiori. Iniziato venerdì con il primo tabellone tutto NC, nel quale si fanno strada Orash Fabio del tc Gradisca d'Isonzo e Santagata Michele di casa Republic, entrambi si qualificano al tabellone successivo. Santagata vola e conquista la qualificazione alla terza sezione guadagnando un ulteriore pass al tabellone finale assieme all’under 16 di casa Alessandro Piovesan, mentre Orash viene stoppato da Stefano Gastaldon altro tennista jesolano.

Primo incontro della domenica mattina alle 9 della sezione finale mette a confronto un derby, il tecnico Matteo Zuccon e Santagata Michele, dove dopo ben nove turni conquistati, quest’ultimo capitola al terzo set.

Semifinali tra la testa di serie numero uno Cogolo Andrea cl 3.3 del River Sporting club e Massimo Dragone cl 4.2 del Green Garden di Mestre. Nella parte bassa due giocatori del Green Garden Pietro Fiori e Carlo Laganà entrambi con il ranking 3.4.

Finalissima tra Cogolo e Fiori. Alza il trofeo di Halloween il Triestino chiudendo in due set 4/1 5/4(4). Bronzi per Dragone e per Laganà. Hanno diretto la kermesse Alessandro Mior coordinatore di casa, l’assiste Santin Paolo e lo staff Republic. Un ringraziamento è stato rivolto dalla Direzione del Club a tutti gli atleti partecipanti ed al pubblico. Calendario tornei ed eventi Tennis e Padel del Republic Sport Village di Jesolo, disponibili sulla pagina Fb.