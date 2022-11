Gli esiti del Rodeo di tennis all'Arca di Spinea

All’Arca di Spinea terza edizione del Rodeo The Trophy di 4^ categoria maschile e femminile. Erano 48 i tennisti agli ordini della cabina di regia Vinci. Nel maschile Sebastiano Cecchini, under 16 del Tc Mestre, si è imposto in due set sull’under 18 dell’Eurosporting Treviso in due set. Terzi posti per Filippo Rossi del Plebiscito di Padova e per Alessandro Gotter del Mirano.

Nel draw rosa Benedetta Boato del Park di Villorba in due set sull’under 14 veronese Elisa Sartori. Bronzi per Antonietta Mino del Padova Est e per l’under 18 dell’Arzignano Samantha Fracasso.

Prossimo weekend altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Donà al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro sabato 19 e domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano, sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.