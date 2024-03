Tennis, i risultati del Rodeo di 4^ al Davis Plus Center

Al Davis Plus Center di Mestre si è concluso il Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile, con 32 tennisti coordinati da Antonio Asquino. Nel maschile si riafferma numero uno Andrea Rizzo del Tc Venezia, che in due conferma il valore della testa di serie numero due Marcello Mazza, under 18 del Tc Mestre. Terzi posti per Marco Zanon della Canottieri Murano e per Luciano Faccenda dello Sporting Life Center di Breda di Piave.

Nel femminile su tutte vince l’under 16 del Guizza Plus Center Camilla Protti. Dietro di lei Giovanna Guerra del Tc Venezia. Bronzi per l’under 12 padovana del Plebiscito Sofia Furlan e per l’under 16 del Tc Dolo Ilaria Polato.

Prossimi tornei Fitp