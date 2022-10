Tennis, rodeo di Spinea: i vincitori

Il 15 e 16 ottobre a Spinea presso il Club Arca 974 si è giocato il 1° Rodeo di terza categoria maschile e femminile. Erano 48 i contendenti distribuiti nei 4 courts agli ordini della cabina di regia Rosa Vinci.

Nel maschile il padovano del Maserà Mattia Tramarollo sul filo di lana col pari classifica 3.1 Leonardo Veronese. L’under 16 dello Scaligero ha rischiato di non fare la finale, perché per soli due punti l’ha spuntata, sul coetaneo del Green Garden Edoardo Pezzato. Quindi i primi tre posti perfettamente in equilibrio. L’altro bronzo è andato al 3.3 reggiano Federico Rabbi che ha scavalcato il favorito numero due il napoletano Luca Ronca.

Nel femminile la patavina Alessia Iannucci del Plebiscito testa di serie numero uno ha confermato le previsioni. In finale ci è giunta però con la numero tre, Francesca Iris Tasinato del Tc Padova che si è guadagnata la finale a discapito dell’under 12 cittadellese Gaia Mondin. Tre le vittorie per la giocatrice del Tc Venezia Giovanna Guerra.

Lunedì 17 alle ore 18 il primo dei vari appuntamenti veneziani per la presentazione del libro di Bepi Zambon, oltre la rete. Sarà il tennis club San Donà di Via unità d’Italia ad ospitare la “prima” veneziana. Il libro ha riscosso un ottimo successo nel trevigiano dove l’istrionico maestro Zambon ha mosso i primi passi. Poi non si è mai fermato e ha lasciato il segno anche nel veneziano. Proprio a San Donà incontrerà Giro Serafini Maria Elena Camerin, Pierluigi Carrer, Fabio Visotti, Roberto masolo, Pino Scocco, Franco e Edo Vidotto e moltri altri friends. La serata successiva sarà a Portogruaro per sabato 22 alle 11.

Al Tc Dolo Rodeo di 4^ 22 e 23 solo per donne. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Ottobre. Dirige Micaela Barbuni. Stesso weekend a Mirano 6° Rodeo d’autunno, Open maschile 2.1-4nc diretto da Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/10.