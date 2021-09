Sabato parte la serie A/2 maschile di Pallamano

Con la trasferta sul campo dell’Arcom Mestrino inizia, domani, sabato 11 Settembre il campionato di serie A/2 maschile per il neo promosso Arcobaleno Oriago.

La novità

La vera novità, però, è il gemellaggio fra la società rivierasca ed il C.U.S. Venezia; ciò offrirà ai giocatori biancogranata l’opportunità di entrare nel roster di mister Giampaolo Leandri, pur continuando a disputare i campionati giovanili sotto le insegne cussine. La società lagunare risulta, infatti, iscritta sia al campionato Under 17 (allenatore: Luca Ervigi), sia al torneo Under 20 (allenatore: Sebastiano Varponi), che si disputerà con l’inedita formula a concentramenti per permettere l’utilizzo anche dei giocatori impegnati nel progetto federale di Campus Italia, quali i veneziani Marco Zanon e Leo Andreotta.

L’obiettivo

Oltre a ciò, grazie al gemellaggio, le formazioni giovanili del C.U.S. Venezia saranno integrate con giocatori dell’Arcobaleno Oriago. Nata sotto i migliori auspici, la collaborazione fra le due società veneziane guarda positivamente al futuro, superando antiche rivalità nell’interesse dei giovani.