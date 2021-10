Inizia male la stagione del Villorba che nutre molte ambizioni per il campionato. In casa del San Donà, nel Top 10 prima della pandemia, a parte una prima frazione in cui l'ex Crosato ha tenuto su la squadra, nel secondo i trevigiani sono stati in balia dei più esperti padroni di casa andati più volte in meta con uno Steolo impeccabile.

Partita regalata

Pesano i due gialli regalati che il San Donà ha sfruttato perfettamente per ribaltare una gara che si era chiusa in vantaggio nel primo tempo per il Villorba.

Il tabellino

San Donà - Omar Villorba: 17 - 11

Marcatori: Pt. 5' cp Crosato, 38' cp Crosato. St. 16' meta di Dal Col tr Steolo, 20' meta di Iovu tr Steolo, 25' meta di Stodart, 32' cp Steolo.

San Donà: Barpin; Sturz (st 10' Peloia), Sartori, Fantinello, Mammoletto, Burato (st 1' Cuzzolin); Miotto, Zanette; Pilla, Busatto, Cibin, Falcier (st. 22' Iovu); Barbieri; Steolo, Dal Col. All. Pivetta

Omar Villorba: Toffolo; Zanatta (pt 28' Filipetto), Rossetto (pt 27' Buso), Ferrari, Marchesin; Scalco, Cescon; Bavaresco, Crosato, Fiacchi, Stodart; Terzariol; Taffarello (st 29' Pornaro), Aropi, Pavin. All: Bergamo

Arbitro: Sergi di Bologna.Note: Primo Tempo: 0 - 6. Cartellini gialli: Pt 28' Rossetto (Omar Villorba), 37' Pavin (Omar Villorba), St 15' Stodart (San Donà), 15' Crosato (Omar Villorba). Punti guadagnati: San Donà 4, Omar Villorba 1.